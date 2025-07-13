Жерсон успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит»
Жерсон прошел медосмотр для «Зенита».
Ранее «Фламенго» подтвердил расторжение контракта с полузащитником и получение от «Зенита» 25 млн евро за трансфер.
– Жерсон успешно прошел медосмотр для перехода в «Зенит»?
– Прошел успешно, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Жерсон будет зарабатывать в «Зените» 3,5 млн евро в год плюс бонусы («Чемпионат»)
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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