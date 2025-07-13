Жерсон успешно прошел медосмотр перед переходом в «Зенит»

Жерсон прошел медосмотр для «Зенита».

Ранее «Фламенго » подтвердил расторжение контракта с полузащитником и получение от «Зенита» 25 млн евро за трансфер.

– Жерсон успешно прошел медосмотр для перехода в «Зенит»?



– Прошел успешно, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .

Жерсон будет зарабатывать в «Зените» 3,5 млн евро в год плюс бонусы («Чемпионат»)