Зорин допустил, что Энрике забыл включить «Спартак» в список конкурентов «Зенита»: «Он «Краснодар» тоже не назвал?»
Даниил Зорин отреагировал на слова Луиса Энрике из «Зенита».
Энрике не включил «Спартак» в число главных соперников петербургской команды.
– Луис Энрике не назвал «Спартак» в числе главных конкурентов, сказал лишь только про ЦСКА и «Динамо». Понимаешь, почему?
– Не знаю, нет. В том сезоне вообще «Краснодар» стал чемпионом, он тоже его не назвал?
– Тоже его не назвал. Только ЦСКА и «Динамо».
– Не знаю, почему, забыл, может, – сказал хавбек «Спартака».
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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