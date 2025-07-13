Зорин допустил, что Энрике забыл включить «Спартак» в список конкурентов «Зенита»: «Он «Краснодар» тоже не назвал?»

Даниил Зорин отреагировал на слова Луиса Энрике из «Зенита».

Энрике не включил «Спартак» в число главных соперников петербургской команды.

– Луис Энрике не назвал «Спартак» в числе главных конкурентов, сказал лишь только про ЦСКА и «Динамо». Понимаешь, почему?

– Не знаю, нет. В том сезоне вообще «Краснодар » стал чемпионом, он тоже его не назвал?

– Тоже его не назвал. Только ЦСКА и «Динамо».

– Не знаю, почему, забыл, может, – сказал хавбек «Спартака ».