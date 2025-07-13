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Матвей Лукин: «ЦСКА забрал Суперкубок и Кубок, теперь нас все боятся. Мы большой клуб, у нас нет целей кроме чемпионства»

Матвей Лукин заявил, что ЦСКА нацелен на чемпионство.

В субботу армейцы обыграли «Краснодар» (1:0) в матче за OLIMPBET Суперкубок России

«Мы взяли Суперкубок, очень приятно так начинать сезон, для меня это первый такой трофей – Кубок России был, Суперкубок есть, остался чемпионат. «Краснодар» – команда с хорошими исполнителями, но мы были лучше. То, что я не вышел на поле, – это решение тренера, которое я уважаю всегда. Надо больше работать, доказывать.

В прошлом сезоне я 19 раз появился на поле? Это неплохой результат, но можно лучше. Благодарен Николичу за доверие, надеюсь, в предстоящем сезоне буду чаще выходить. Уход Марко стал неожиданностью, но мы такие же работники. Я с ним списался, пожелали друг другу удачи, благодарен ему. Сейчас привыкаем к Фабио, он очень хороший человек, всегда говорит, что его двери для нас открыты. Мы не так долго вместе работаем, но уже сегодня после победы качали на руках.

ЦСКА – большой клуб, у нас нет других целей, кроме чемпионства. Мы забрали Суперкубок и Кубок России – теперь нас все боятся. У нас очень хорошие игроки, тренерский штаб – думаю, мы будем побеждать в каждом матче. Нас ждет хорошее будущее», – сказал защитник ЦСКА

«Оренбург» взяли в РПЛ на место «Торпедо» – справедливо?9643 голоса
ДаОренбург
Нет, надо было «Урал»Урал
Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoМарко Николич
logoпремьер-лига Россия
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoМатвей Лукин
logoFONBET Кубок России
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