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«Ливерпуль» почтил память Жоты в первом матче после его смерти: перед игрой с «Престоном» была минута молчания, фанаты пели You’ll Never Walk Alone и скандировали кричалку о Диогу

Игроки «Ливерпуля» почтили память Диогу Жоты в первом матче после его смерти.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

Сегодня «красные» в гостях играют с «Престоном» (2:0, второй тайм) из Чемпионшипа в товарищеском матче.

Перед началом встречи на «Престон Норт Энд» прозвучала песня You’ll Never Walk Alone, традиционно исполняемая болельщиками «Ливерпуля». Во время песни капитан «Престона» Бен Уайтмен возложил венок перед гостевой трибуной болельщиков, украшенной флагами и шарфами в память о Жоте.

Перед стартовым свистком состоялась минута молчания. Затем болельщики громко исполнили кричалку о Диогу, которую вновь повторили на 20-й минуте игры.

Игроки обеих команд играют с черными траурными повязками. Кроме того, в программке матча, подготовленной «Престоном», можно найти черно-белую фотографию Жоты с кубком Премьер-лиги и слова, посвященные игроку «Ливерпуля» и его брату.

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Вот бы лигу из 15 командпремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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logoчемпионшип
Бен Уайтмен
товарищеские матчи (клубы)
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