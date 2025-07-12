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  • Хавбек «Челси» Нету о финале клубного ЧМ: «Хочу победить ради Жоты. Диогу помог мне и моей семье, когда я приехал в Англию. Он был борцом, и я хочу сражаться ради него»
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Хавбек «Челси» Нету о финале клубного ЧМ: «Хочу победить ради Жоты. Диогу помог мне и моей семье, когда я приехал в Англию. Он был борцом, и я хочу сражаться ради него»

Педру Нету заявил, что хочет выиграть клубный ЧМ с «Челси» ради Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

«Когда я выйду на поле в воскресенье, знайте, что я хочу выиграть это соревнование ради Диогу Жоты. Он всегда будет со мной. Его всегда будут помнить. Мои мысли по-прежнему с ним, его братом Андре Силвой и их семьями. Это очень тяжелый момент.

Когда я приехал в Англию, Диогу сразу же вызвался помочь мне. Я был очень молод и приехал в новую страну, а он был одним из ключевых игроков «Вулвс». Но он очень помог мне и моей семье, и я многому научился у него в футболе и в жизни.

Диогу был частью нашей группы португальских игроков – нас было довольно много! Рубен Невеш, Жоау Моутинью, Рубен Винагре, Руй Патрисиу, я и Диогу. Мы были очень близки и проводили много времени вместе вне поля. Мы до сих пор поддерживаем связь, и эти ребята и воспоминания, которые у меня остались, останутся со мной на всю жизнь.

Поэтому сейчас так тяжело без Диогу. Он был борцом, который всегда был готов сражаться за вас. Но при этом он широко улыбался, и его смех – это одна из тех вещей, которые я всегда буду помнить.

Когда я услышал новость [о гибели Жоты], я поговорил с тренером, и все меня очень поддержали. У нас была игра с «Палмейрасом», и мне не имело смысла не играть. Учитывая характер Диогу – то, что я навсегда запомню, – думаю, он бы хотел, чтобы мы играли.

Мне кажется, что Диогу по-прежнему защищает всех, кто был ему близок. Поэтому я хочу сражаться ради него. Воскресенье не станет исключением. Это будет мой второй финал с «Челси», и мы можем стать чемпионами мира. Это главное. Я хочу победить. Я хочу выиграть для Диогу», – сказал полузащитник «Челси» и сборной Португалии.

В финале клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с «ПСЖ». Игра пройдет в воскресенье, 13 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Кто выиграет клубный ЧМ?6749 голосов
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Челси»
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Андре Тейшейра да Силва
logoЖоау Моутинью
logoРубен Невеш
logoРубен Винагре
logoРуй Патрисиу
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