Слот о Жоте: «Первая эмоция – грусть, вторая – гордость. Семья Диогу может гордиться тем, каким игроком и человеком он был»

Арне Слот высказался о гибели Диогу Жоты.

Форвард «Ливерпуля » и сборной Португалии, а также его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании 3 июля. Сообщалось , что автомобиль Жоты вылетел с дороги из-за лопнувшей шины и загорелся.

«Прежде всего, эта ситуация сильно повлияла на нас, но это ничто по сравнению с той утратой, которую переживают его родители, жена Руте, дети и вся семья. Первое чувство, которое мы все испытываем, – грусть.

Второе, которое приходит мне на ум, – гордость. Думаю, его родители и Руте могут гордиться этим футболистом и тем, каким человеком он был. Особенно человеком, конечно.

Я разговаривал со многими его товарищами по команде, со многими сотрудниками, и все они очень высоко его оценивают и говорят, каким замечательным человеком он был. Что он всегда оставался самим собой.

Вот эти две эмоции. Но, конечно, грусть гораздо сильнее гордости», – сказал тренер «Ливерпуля ».