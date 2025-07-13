Сборная России пожелала Сафонову выиграть клубный ЧМ: «Мотя близок к еще одному трофею. Болеем за него»
Сборная России пожелала Матвею Сафонову выиграть клубный ЧМ.
«ПСЖ» сыграет с «Челси» в финале турнира. Сафонов не провел ни одного матча на клубном ЧМ.
«Матвей Сафонов близок к еще одному трофею. Уже сегодня болеем за Мотю в финале клубного чемпионата мира.
«ПСЖ» сыграет против «Челси». Ждем после матча фото с этим красавцем в руках», – говорится в сообщении сборной Росиии под фото Сафонова с трофеем клубного ЧМ.
Да
Нет, надо было «Урал»
Вот бы лигу из 15 команд
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал сборной России
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