Сборная России пожелала Сафонову выиграть клубный ЧМ: «Мотя близок к еще одному трофею. Болеем за него»

Сборная России пожелала Матвею Сафонову выиграть клубный ЧМ.

«ПСЖ » сыграет с «Челси» в финале турнира. Сафонов не провел ни одного матча на клубном ЧМ.

«Матвей Сафонов близок к еще одному трофею. Уже сегодня болеем за Мотю в финале клубного чемпионата мира.

«ПСЖ» сыграет против «Челси». Ждем после матча фото с этим красавцем в руках», – говорится в сообщении сборной Росиии под фото Сафонова с трофеем клубного ЧМ.