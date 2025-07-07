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Будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после клубного ЧМ. Вратарь может покинуть клуб или уйти в аренду, если контракт с Доннаруммой продлят (Sport24)

Будущее Матвея Сафонова в «ПСЖ» определится после клубного чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать вратаря сборной России ради подписания украинского защитника Ильи Забарного, выступающего за «Борнмут».

По информации Sport24, одним из условий перехода Забарного в «ПСЖ» является определенность с Сафоновым – предполагалось, что голкипера продадут или отдадут в аренду. Однако на данный момент ситуацию осложняют затянувшиеся переговоры о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой – на данный момент в клубе не могут определиться с первым номером на следующий сезон.

Сообщается, что в случае продления контракта с Доннаруммой Сафонов может покинуть «ПСЖ» на правах аренды или полноценного трансфера.

Также в клубе рассматривают возможность ухода Доннаруммы за год до окончания контракта – в этом случае «ПСЖ» планирует подписать вратаря «Лилля» Люку Шевалье, при этом Сафонов останется в команде и будет бороться за место в основном составе. Однако в этом случае трансфер Забарного может не состояться из-за имиджевых рисков и общественной реакции.

Отмечается, что Сафоновым интересуются клубы из Англии, Лиги 1 и Турции, его готовы взять в аренду. Финальное решение будет зависеть от будущего Доннаруммы.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoПСЖ
logoМатвей Сафонов
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoБорнмут
logoИлья Забарный
logoлига 1 Франция
logoЛюка Шевалье
logoЛилль
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