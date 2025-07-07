Будущее Сафонова в «ПСЖ» решится после клубного ЧМ. Вратарь может покинуть клуб или уйти в аренду, если контракт с Доннаруммой продлят (Sport24)
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может продать вратаря сборной России ради подписания украинского защитника Ильи Забарного, выступающего за «Борнмут».
По информации Sport24, одним из условий перехода Забарного в «ПСЖ» является определенность с Сафоновым – предполагалось, что голкипера продадут или отдадут в аренду. Однако на данный момент ситуацию осложняют затянувшиеся переговоры о продлении контракта с Джанлуиджи Доннаруммой – на данный момент в клубе не могут определиться с первым номером на следующий сезон.
Сообщается, что в случае продления контракта с Доннаруммой Сафонов может покинуть «ПСЖ» на правах аренды или полноценного трансфера.
Также в клубе рассматривают возможность ухода Доннаруммы за год до окончания контракта – в этом случае «ПСЖ» планирует подписать вратаря «Лилля» Люку Шевалье, при этом Сафонов останется в команде и будет бороться за место в основном составе. Однако в этом случае трансфер Забарного может не состояться из-за имиджевых рисков и общественной реакции.
Отмечается, что Сафоновым интересуются клубы из Англии, Лиги 1 и Турции, его готовы взять в аренду. Финальное решение будет зависеть от будущего Доннаруммы.