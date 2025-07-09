Сафонов не согласен, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Роналду неправ. Ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ»

Матвей Сафонов не согласен, что лига Саудовской Аравии сильнее французской.

Ранее нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду заявлял, что ближневосточный чемпионат входит в пятерку сильнейших в мире и превосходит Лигу 1.

«Роналду неправ. Я не возьмусь говорить о других командах Лиги 1, но ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ» в текущем состоянии», – сказал российский вратарь «ПСЖ » в эпизоде сериала Okko «Западная трибуна».

Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»