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Сафонов не согласен, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Роналду неправ. Ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ»

Матвей Сафонов не согласен, что лига Саудовской Аравии сильнее французской.

Ранее нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заявлял, что ближневосточный чемпионат входит в пятерку сильнейших в мире и превосходит Лигу 1.

«Роналду неправ. Я не возьмусь говорить о других командах Лиги 1, но ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ» в текущем состоянии», – сказал российский вратарь «ПСЖ» в эпизоде сериала Okko «Западная трибуна».

Роналду объяснил, почему саудовская лига сложнее французской: «Побегайте в 40-градусную жару, сделайте несколько рывков – и увидите, каково вам будет»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Okko
logoМатвей Сафонов
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoПСЖ
logoКриштиану Роналду
logoлига 1 Франция
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