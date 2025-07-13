У Миранчука нет голевых действий в 5 матчах. Хавбек «Атланты» набрал 2+3 в 21 игре сезона МЛС

У Алексея Миранчука нет голевых действий в 5 матчах МЛС подряд.

На этом отрезке «Атланта Юнайтед » набрала лишь два очка при разнице мячей 2:10.

Сегодня хавбек не отметился результативностью в игре с «Торонто» (1:1).

Всего в 21 матче сезона в лиге на счету россиянина 2 гола и 3 ассиста.