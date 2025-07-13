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У Миранчука нет голевых действий в 5 матчах. Хавбек «Атланты» набрал 2+3 в 21 игре сезона МЛС

У Алексея Миранчука нет голевых действий в 5 матчах МЛС подряд.

На этом отрезке «Атланта Юнайтед» набрала лишь два очка при разнице мячей 2:10.

Сегодня хавбек не отметился результативностью в игре с «Торонто» (1:1).

Всего в 21 матче сезона в лиге на счету россиянина 2 гола и 3 ассиста.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
logoМЛС
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