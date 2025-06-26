Миранчук не сделал результативных действий в 3-м матче МЛС подряд. У хавбека 2+3 в 19 матчах сезона за «Атланту»

Алексей Миранчук остался без результативных действий в третьем матче подряд.

«Атланта » проиграла «Коламбус Крю » (1:3) в игре регулярного чемпионата МЛС .

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, не сделав результативных действий.

Его серия без очков продлилась до трех матчей.

В этом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 3 передачи в 19 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь .