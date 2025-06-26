Миранчук не сделал результативных действий в 3-м матче МЛС подряд. У хавбека 2+3 в 19 матчах сезона за «Атланту»
Алексей Миранчук остался без результативных действий в третьем матче подряд.
«Атланта» проиграла «Коламбус Крю» (1:3) в игре регулярного чемпионата МЛС.
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, не сделав результативных действий.
Его серия без очков продлилась до трех матчей.
В этом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 3 передачи в 19 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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