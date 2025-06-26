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Миранчук не сделал результативных действий в 3-м матче МЛС подряд. У хавбека 2+3 в 19 матчах сезона за «Атланту»

Алексей Миранчук остался без результативных действий в третьем матче подряд.

«Атланта» проиграла «Коламбус Крю» (1:3) в игре регулярного чемпионата МЛС.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел в стартовом составе и был заменен на 77-й минуте, не сделав результативных действий.

Его серия без очков продлилась до трех матчей.

В этом сезоне россиянин забил 2 гола и сделал 3 передачи в 19 матчах чемпионата. Его статистику можно изучить здесь.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Миранчук
logoпремьер-лига Россия
logoМЛС
logoАтланта Юнайтед
logoКоламбус Крю
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