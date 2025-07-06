У Миранчука нет голевых действий в 4 матчах. Хавбек «Атланты» набрал 2+3 в 20 играх сезона МЛС

У Алексея Миранчука нет голевых действий в 4 матчах МЛС подряд.

На этом отрезке «Атланта Юнайтед » набрала лишь одно очко при разнице мячей 1:9.

Сегодня хавбек не отметился результативностью в игре с «Ди Си Юнайтед» (0:0).

Всего в 20 матчах сезона на счету россиянина 2 гола и 3 ассиста.