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У Миранчука нет голевых действий в 4 матчах. Хавбек «Атланты» набрал 2+3 в 20 играх сезона МЛС

У Алексея Миранчука нет голевых действий в 4 матчах МЛС подряд.

На этом отрезке «Атланта Юнайтед» набрала лишь одно очко при разнице мячей 1:9.

Сегодня хавбек не отметился результативностью в игре с «Ди Си Юнайтед» (0:0).

Всего в 20 матчах сезона на счету россиянина 2 гола и 3 ассиста.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoАлексей Миранчук
logoАтланта Юнайтед
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