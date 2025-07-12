Челестини про 1:0 с «Краснодаром» в Суперкубке: «Приятно начинать с победы, команда еще может прибавить. Поздравляю и Николича – это плоды его труда»

Фабио Челестини оценил игру ЦСКА в матче с «Краснодаром».

Московская команда стала обладательницей OLIMPBET Суперкубка России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.

– В первом тайме у нас были небольшие проблемы с игрой с мячом. Мне кажется, команда должна была лучше держать мяч и создавать моменты. Но мы очень целостно сыграли в обороне. Отношение игроков было потрясающим. На самом деле в последние минуты первого тайма мы создали три стопроцентных момента.

Во втором тайме мы наладили игру. Команда еще может существенно прибавлять. Я очень доволен тем, как ребята работали. Приятно начинать путь с победы. Было важно выиграть, чтобы получить уверенность. Я уверен, что команда еще может максимально прибавить. Очень доволен отношением игроков.

– Ваш план на игру сработал?

– На оборонительном уровне – да. Мы знали потенциал «Краснодара ». Было великолепное отношение к делу. В атаке было сложнее. Потому что «Краснодар» играет очень плотно один в один. Тут были определенные сложности.

В центре не было преимущества, потому что наши игроки постоянно подвергались прессингу. В атаке тоже было сложно цеплять за мячи, потому что защитники плотно опекали. Но Глебов за счет своей скорости проникал в глубину. Но мы играли против чемпиона и понимали, что легко не будет.

– Что сказали игрокам после матча?

– Что очень горд ими. Мы хорошо и напряженно работаем две недели. Команда работает великолепным образом. Без отношения нельзя побеждать. А сегодня каждый выложился на 120 процентов. Я сказал ребятам, что этот матч – год их работы. И я хотел бы также поздравить Николича . Это плоды его труда. Поздравляю Марко тоже, – сказал главный тренер ЦСКА .