Черданцев, назвавший Челестини итальянцем во время Суперкубка: «Все правильно, Фабио из Лугано, его родители из Перуджи. Я никуда не уходил, у нас были проблемы со звуком»
Георгий Черданцев объяснил, почему назвал Фабио Челестини итальянцем.
Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром» (1:0).
– В сети завирусилось то, что вы назвали Фабио Челестини итальянцем.
– Все правильно, он итальянец. Фабио из Лугано, а его родители из Перуджи, поэтому он итальянец. Да, он из Швейцарии, но говорит на итальянском языке.
– Во время эфира в первом тайме вы временно пропали.
– Я никуда не уходил, у нас были проблемы со звуком.
– Когда последний раз вы пропадали из эфира, вы вернулись с инсайдом про Соболева и «Зенит». Есть ли новые инсайды?
– Да, я помню. Других инсайдов пока нет, – смеясь сказал комментатор «Матч ТВ».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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