Черданцев, назвавший Челестини итальянцем во время Суперкубка: «Все правильно, Фабио из Лугано, его родители из Перуджи. Я никуда не уходил, у нас были проблемы со звуком»

Георгий Черданцев объяснил, почему назвал Фабио Челестини итальянцем.

Черданцев комментировал игру за OLIMPBET Суперкубок России между ЦСКА и «Краснодаром » (1:0).

– В сети завирусилось то, что вы назвали Фабио Челестини итальянцем.

– Все правильно, он итальянец. Фабио из Лугано, а его родители из Перуджи, поэтому он итальянец. Да, он из Швейцарии, но говорит на итальянском языке.

– Во время эфира в первом тайме вы временно пропали.

– Я никуда не уходил, у нас были проблемы со звуком.

– Когда последний раз вы пропадали из эфира, вы вернулись с инсайдом про Соболева и «Зенит». Есть ли новые инсайды?

– Да, я помню. Других инсайдов пока нет, – смеясь сказал комментатор «Матч ТВ».