Челестини о Суперкубке: «Замечательно сразу выиграть трофей в первом официальном матче, хотя ЦСКА не был готов на 100%. У нас хорошая команда, но будем рады усилению»

Фабио Челестини высказался о завоевании Суперкубка с ЦСКА.

– Первый официальный матч. Какие у вас эмоции?

– Я очень горд своими ребятами, потому что замечательно сразу выиграть трофей в первом официальном матче. Хотя мы не были готовы на 100%, команда только две недели буквально работала после отпуска.

– С вами согласовывают трансферы? Кто нужен именно вам?

– У нас очень хорошая команда, и она целостна именно в защитной линии. Наши защитники действительно очень сыгранны и замечательно играют, но сегодня хотел бы отметить, что наши нападающие проделали огромную оборонительную работу.

Конечно, вопрос усиления – серьезный. Мы ведем постоянно с руководством диалог, и, если нам купят серьезное усиление, мы будем только рады. Это пойдет на пользу нашей команде, – заявил главный тренер ЦСКА .