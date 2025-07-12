Челестини о Суперкубке: «Замечательно сразу выиграть трофей в первом официальном матче, хотя ЦСКА не был готов на 100%. У нас хорошая команда, но будем рады усилению»
Фабио Челестини высказался о завоевании Суперкубка с ЦСКА.
– Первый официальный матч. Какие у вас эмоции?
– Я очень горд своими ребятами, потому что замечательно сразу выиграть трофей в первом официальном матче. Хотя мы не были готовы на 100%, команда только две недели буквально работала после отпуска.
– С вами согласовывают трансферы? Кто нужен именно вам?
– У нас очень хорошая команда, и она целостна именно в защитной линии. Наши защитники действительно очень сыгранны и замечательно играют, но сегодня хотел бы отметить, что наши нападающие проделали огромную оборонительную работу.
Конечно, вопрос усиления – серьезный. Мы ведем постоянно с руководством диалог, и, если нам купят серьезное усиление, мы будем только рады. Это пойдет на пользу нашей команде, – заявил главный тренер ЦСКА.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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