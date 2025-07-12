ЦСКА в 2025-м взял Кубок и Суперкубок России. Это самый успешный год клуба с 2014-го
ЦСКА завоевал второй трофей в 2025 году.
Армейцы выиграли OLIMPBET Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0.
1 июня команда победила в FONBET Кубке России.
В плане трофеев это самый успешный год для ЦСКА с 2014-го – тогда выиграли чемпионат и Суперкубок России.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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