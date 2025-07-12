ЦСКА в 2025-м взял Кубок и Суперкубок России. Это самый успешный год клуба с 2014-го

ЦСКА завоевал второй трофей в 2025 году.

Армейцы выиграли OLIMPBET Суперкубок России , обыграв «Краснодар » со счетом 1:0.

1 июня команда победила в FONBET Кубке России.

В плане трофеев это самый успешный год для ЦСКА с 2014-го – тогда выиграли чемпионат и Суперкубок России.