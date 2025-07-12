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  • Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Решение РФС было единственно правильным. Должна быть нулевая терпимость к подковерным историям»
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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Решение РФС было единственно правильным. Должна быть нулевая терпимость к подковерным историям»

В «Пари НН» поддержали исключение «Торпедо» из РПЛ.

КДК РФС в четверг принял решение исключить московский клуб из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей.

«Это правильно, что в следующем сезоне в лиге будет не 15, а 16 участников.

Я согласен с тем, что должна быть нулевая терпимость к каким-то подковерным историям. Информация об этом стала доступной и прошла через силовые ведомства. Конечно, лучше в таких ситуациях схватить за руку, но, если не получилось, нужно принимать такое решение, которое принял РФС. Оно было единственно правильным.

Почему именно «Оренбург»? Не думаю, что в этом вопросе обращали внимание на чьи-то эмоции. Нельзя было просто принять решение и никому ничего не объяснять. В регламенте расставлены приоритеты по этому поводу. Полагаю, что внутри был непростой диалог, даже споры.

Это итоговое решение не одного человека, а группы лиц, которые приняли его, обратив внимание на юридические моменты», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов

Кто выиграет клубный ЧМ?6763 голоса
ПСЖПСЖ
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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