Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Решение РФС было единственно правильным. Должна быть нулевая терпимость к подковерным историям»
КДК РФС в четверг принял решение исключить московский клуб из числа участников Мир РПЛ сезона‑2025/26 за попытку организации договорных матчей.
«Это правильно, что в следующем сезоне в лиге будет не 15, а 16 участников.
Я согласен с тем, что должна быть нулевая терпимость к каким-то подковерным историям. Информация об этом стала доступной и прошла через силовые ведомства. Конечно, лучше в таких ситуациях схватить за руку, но, если не получилось, нужно принимать такое решение, которое принял РФС. Оно было единственно правильным.
Почему именно «Оренбург»? Не думаю, что в этом вопросе обращали внимание на чьи-то эмоции. Нельзя было просто принять решение и никому ничего не объяснять. В регламенте расставлены приоритеты по этому поводу. Полагаю, что внутри был непростой диалог, даже споры.
Это итоговое решение не одного человека, а группы лиц, которые приняли его, обратив внимание на юридические моменты», – сказал генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.