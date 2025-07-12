Тренер ЦСКА Челестини попробовал чак-чак в Казани: «Очень вкусно, но с ним нужно поосторожнее – там много сахара»

Фабио Челестини рассказал, как ему чак-чак.

Новый тренер ЦСКА попробовал его после прилета в Казань, где пройдет OLIMPBET Суперкубок России.

– Во время встречи после самолета вы попробовали чак-чак. Понравилось ли вам?

– Понятно, что мы приехали сюда ради футбола. Но, помимо футбола, ты изучаешь другие культуры и проникаешь традиции. Было очень здорово увидеть людей в национальных одеждах и колорите, а также попробовать национальное блюдо. Оно очень вкусное, но очень сладкое. С этим нужно поосторожнее – там много сахара, – сказал Челестини.