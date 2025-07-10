Жерсон прилетит в Петербург 12 июля. С ним может вернуться Вендел («СЭ»)

Жерсон Сантос ожидается в Санкт-Петербурге в субботу.

«Спорт-Экспресс» сообщает, что купленный у «Фламенго» полузащитник должен прилететь в Россию 12 июля, а на следующий день его представят фанатам перед товарищеской игрой с «Войводиной».

Вместе с Жерсоном может прибыть и Вендел, которого «давно ждут в расположении невского клуба».

А где Вендел? Играет в футбол в Бразилии, хотя его ждут в «Зените»