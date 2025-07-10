Жерсон прилетит в Петербург 12 июля. С ним может вернуться Вендел («СЭ»)
Жерсон Сантос ожидается в Санкт-Петербурге в субботу.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что купленный у «Фламенго» полузащитник должен прилететь в Россию 12 июля, а на следующий день его представят фанатам перед товарищеской игрой с «Войводиной».
Вместе с Жерсоном может прибыть и Вендел, которого «давно ждут в расположении невского клуба».
А где Вендел? Играет в футбол в Бразилии, хотя его ждут в «Зените»
Кто должен заменить «Торпедо»?9793 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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