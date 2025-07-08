Геннадий Орлов: «Вендел подвел «Зенит» – ему не надо возвращаться. Не добегал, не доигрывал уже в прошлом сезоне»

Геннадий Орлов считает, что Вендела не нужно возвращать в «Зенит».

Напомним, что Вендел должен был перейти в «Ботафого», однако трансфер не состоялся.

«Ему самому уже не надо возвращаться. Уже в прошлом сезоне он не добегал, не доигрывал. Можно сделать скидку на травму, но как быть, например, с его удалением?

Я еще тогда сказал: не имеет права профессионал показывать такой жест, зная, что будет наказан. Это демонстрация чего? Ты все-таки думай о команде! Ты же подводишь команду.

Так же Паредес, будучи капитаном команды, получал 11 желтых карточек, а Манчини ему все прощал. Вы же ведущие игроки – и так подводите команду. Если ты человек цивилизованный, то должен сдержать это проявление эгоизма в себе, оказаться выше.

А у Вендела в начале года был перебор карточек за разговоры с судьями, и он пропустил матч с ЦСКА. Затем его дисквалифицировали за жест в Воронеже – и он не играл против «Спартака»! И «Зенит» недобрал очков.

Чтобы такие вещи не повторялись, на этом нужно заострять внимание. Вендел подвел команду, поэтому ему не надо возвращаться», – сказал комментатор Геннадий Орлов.