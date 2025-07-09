Сергей Семак: «Вендел должен был 3 июля прилететь, не получилось, сроки сдвинулись. То же по Жерсону. Для начала их нужно увидеть, а потом уже смотреть, можем ли на них рассчитывать»
Сергей Семак не знает, будет ли Вендел играть за «Зенит».
– Сергей Богданович, сейчас «Зенит» ждет двух бразильцев: Жерсона, который немножко сдвинулся, и Александр Иванович Медведев говорит, что Вендел должен приехать. Вы рассчитываете на Вендела хотя бы в первой части сезона? Или он приедет, чтобы отсюда снова куда-то уехать?
– Для начала их нужно увидеть, а потом уже смотреть, можем мы на них рассчитывать или нет. Должны были сегодня представить.
Вендел должен был сначала 3 июля прилететь, потом что-то не получилось, сроки сдвинулись. То же самое и по Жерсону.
Поэтому давайте дождемся каких-либо новостей, а потом уже обсудим, насколько, кто и в какой степени сможет на помочь или сможем ли мы на них рассчитывать или нет. Пока что-то сложно сказать, – заявил главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости