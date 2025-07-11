Букмекеры ждут 10+ голов от Дзюбы в новом сезоне РПЛ. Форвард «Акрона» не забивал столько с 2022-го

Артем Дзюба проведет результативный сезон-2025/26, считают букмекеры.

За 1.85 можно поставить на то, что форвард «Акрона» забьет минимум 11 мячей в чемпионате России. На тотал меньше 10,5 дают аналогичный коэффициент.

В последний раз Дзюба забивал минимум 10 голов в РПЛ в сезлоне-2021/22 – тогда он отличился 11 раз в 28 матчах за «Зенит».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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