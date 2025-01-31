Ямаль, Винисиус, Виртц, Куртуа, Рафинья и Магальяэс – в сборной общего этапа ЛЧ от WhoScored

Винисиус Жуниор попал в сборную общего этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored.

Команда была составлена по итогам восьми туров на основании средних оценок футболистов на соответствующих позициях.

В состав вошли:

– вратарь : Тибо Куртуа («Реал», средний балл – 7,39);

– защита : Ашраф Хакими («ПСЖ », 7,44), Райан Фламинго (ПСВ, 7,26), Габриэл Магальяэс («Арсенал », 7,1), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,68);

– полузащита : Ламин Ямаль («Барселона», 7,8), Малик Тилльман (ПСВ, 8,03), Флориан Виртц («Байер», 7,83), Рафинья Диас («Барселона», 8,31);

– нападение : Адемола Лукман («Аталанта», 7,74), Винисиус Жуниор («Реал», 8,11).