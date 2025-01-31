Ямаль, Винисиус, Виртц, Куртуа, Рафинья и Магальяэс – в сборной общего этапа ЛЧ от WhoScored
Винисиус Жуниор попал в сборную общего этапа Лиги чемпионов по версии WhoScored.
Команда была составлена по итогам восьми туров на основании средних оценок футболистов на соответствующих позициях.
В состав вошли:
– вратарь: Тибо Куртуа («Реал», средний балл – 7,39);
– защита: Ашраф Хакими («ПСЖ», 7,44), Райан Фламинго (ПСВ, 7,26), Габриэл Магальяэс («Арсенал», 7,1), Алехандро Гримальдо («Байер», 7,68);
– полузащита: Ламин Ямаль («Барселона», 7,8), Малик Тилльман (ПСВ, 8,03), Флориан Виртц («Байер», 7,83), Рафинья Диас («Барселона», 8,31);
– нападение: Адемола Лукман («Аталанта», 7,74), Винисиус Жуниор («Реал», 8,11).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: WhoScored
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