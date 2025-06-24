«Байер» готов купить хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро. Клуб связался с ПСВ

«Байер» может подписать полузащитника сборной США.

Немецкий клуб официально обратился к ПСВ по поводу возможного трансфера Малика Тилльмана , сообщает журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.

В «Байере » считают, что игрок может быть приобретен за 35 миллионов евро – об этом им сообщили представители хавбека. Леверкузенцы хотят быстро заключить сделку.

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Тилльман провел 26 матчей, отличившись 12 голами и 2 ассистами. На его счету 22 игры в составе сборной США.

Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь .