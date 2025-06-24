«Байер» готов купить хавбека сборной США Тилльмана за 35 млн евро. Клуб связался с ПСВ
«Байер» может подписать полузащитника сборной США.
Немецкий клуб официально обратился к ПСВ по поводу возможного трансфера Малика Тилльмана, сообщает журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.
В «Байере» считают, что игрок может быть приобретен за 35 миллионов евро – об этом им сообщили представители хавбека. Леверкузенцы хотят быстро заключить сделку.
В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов Тилльман провел 26 матчей, отличившись 12 голами и 2 ассистами. На его счету 22 игры в составе сборной США.
Подробную статистику 23-летнего футболиста можно найти здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?16236 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Еруна Каптейнса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости