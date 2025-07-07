Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»
Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы о новом ЧМ в России.
Ранее форвард «Акрона» заявил, что хотел бы, чтобы в России прошел еще один чемпионат мира по футболу.
«А я бы хотел, чтобы Артем Дзюба полетел на Марс в составе экспедиции Илона Маска. Когда‑нибудь человечество долетит туда, а настоящим Гагариным, первым нашим марсоходом будет Дзюба. Надеяться нам никто не запретит, вперед, Артем!
Сейчас же все только и говорят о том, что в России надо ЧМ проводить. Вот сразу после него Дзюба и полетит на Марс», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».
Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Дзюба забил на турнире 3 гола и сделал 2 результативные передачи за национальную команду.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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