Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»

Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Артема Дзюбы о новом ЧМ в России.

Ранее форвард «Акрона » заявил , что хотел бы, чтобы в России прошел еще один чемпионат мира по футболу.

«А я бы хотел, чтобы Артем Дзюба полетел на Марс в составе экспедиции Илона Маска. Когда‑нибудь человечество долетит туда, а настоящим Гагариным, первым нашим марсоходом будет Дзюба. Надеяться нам никто не запретит, вперед, Артем!

Сейчас же все только и говорят о том, что в России надо ЧМ проводить. Вот сразу после него Дзюба и полетит на Марс», – сказал ведущий и комментатор «Матч ТВ».

Россия принимала чемпионат мира в 2018 году. Дзюба забил на турнире 3 гола и сделал 2 результативные передачи за национальную команду.