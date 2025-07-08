Артем Дзюба: «Поле в «Лужниках» мне не понравилось, жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я»

Артем Дзюба раскритиковал газон «Лужников».

«Поле в «Лужниках» мне не понравилось. Жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я», – сказал нападающий «Акрона ».

5 июля 36-летний Дзюба принял участие в гала-матче в рамках Дня Московского спорта.