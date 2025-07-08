  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Дзюба: «Поле в «Лужниках» мне не понравилось, жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я»
3

Артем Дзюба: «Поле в «Лужниках» мне не понравилось, жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я»

Артем Дзюба раскритиковал газон «Лужников».

«Поле в «Лужниках» мне не понравилось. Жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я», – сказал нападающий «Акрона». 

5 июля 36-летний Дзюба принял участие в гала-матче в рамках Дня Московского спорта.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?270 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoЛужники
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Губерниев о словах Дзюбы про новый ЧМ в России: «А я бы хотел, чтобы Артем полетел на Марс с экспедицией Маска. Сейчас только и говорят о России и ЧМ – сразу после него Дзюба и полетит»
20вчера, 14:19
Егоров о Дзюбе на финале Медиалиги: «По ходу игры Артем сказал: «А сейчас можно меня дозаявить?»
1вчера, 13:02
Дзюба об информации Шнякина про интерес «Спартака»: «Шнякин? Я не знаю, кто это. А он откуда знает?»
165 июля, 21:30
Дзюба о драке Смолова: «Даже тут промахнулся! Нужно с первого попадать»
745 июля, 20:40
Главные новости
Брат Захаряна о травме Арсена: «Без паники! Отдельный план подготовки. Сразу в нагрузку не пускают, грамотный подход тренерского штаба»
1412 минут назад
Захарян получил травму на второй тренировке «Сосьедада» – у него боли в камбаловидной мышце. Хавбек сыграл лишь 3 матча в прошлой Ла Лиге из-за повреждений
8731 минуту назад
Геннадий Орлов: «Вендел подвел «Зенит» – ему не надо возвращаться. Не добегал, не доигрывал уже в прошлом сезоне»
1347 минут назад
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
сегодня, 13:00Спецпроект
Депутат Свищев о драке Смолова: «Не рядовой спортсмен, а один из самых популярных, лидер общественного мнения. Обидно, что оказался замешан в полукриминальной истории»
19сегодня, 12:40
Агент Тюкавина о том, что футболист «не помнит» свою специальность в институте: «Он пошутил. Костя встретился с болельщиками, а вместо спасибо его еще и закопали. Не по-мужски, некрасиво»
41сегодня, 12:14
Клод Макелеле: «Если бы Мбаппе остался в «ПСЖ», то выиграл бы ЛЧ. Но когда зовет «Реал», ты не можешь сказать «нет». Килиан все еще может выиграть турнир с «Мадридом»
37сегодня, 12:14
Конате вернулся в «Ахмат» из Саудовской Аравии. Контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба – на три года
15сегодня, 11:45
Петраков про РПЛ: «Нужно обращать внимание на отечественных тренеров. Приглашают каких-то иностранцев без опыта. Был испанец в «Торпедо», ребята рассказывали – такой бардак»
21сегодня, 11:31
Депутат Свищев о наказании для Смолова: «Отделается штрафом, вероятно, если не было тяжелых последствий. Стульями никто не кидался, крови не было»
34сегодня, 11:20
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Макарова: «Денис не собирается уходить из «Динамо». У него все хорошо. Подтверждает игрой уровень, хорошо выглядит, действует качественно»
1 минуту назад
Наиболее вероятные причины аварии Жоты – проблемы с колесом и значительное превышение скорости. Экспертиза предполагает, что за рулем был Диогу (El Mundo)
15 минут назад
Селюк о возвращении Конате: «Ахмат» сделал предложение, от которого нельзя отказаться. Мохамед – лучший бомбардир в истории клуба, он решил увеличить результат, чтобы его не догнали»
640 минут назад
Товарищеские матчи. Московское «Динамо» примет «Ахмат», «Ростов» против «Динамо» Махачкала
847 минут назад
Обамеянг станет свободным агентом после 17 голов за сезон в Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» хочет молодого форварда
457 минут назад
Аллегри о том, как изменился со времен прошлой работы в «Милане»: «Тогда у меня еще были волосы. Я изменился благодаря опыту, сейчас я совершенно другой человек»
4сегодня, 12:55
Пачо и Люка Эрнандес дисквалифицированы на два матча после удаления с «Баварией» – защитники «ПСЖ» не сыграют в 1/2 и финале КЧМ. Хейсен из «Реала» пропустит одну игру
16сегодня, 12:41
Тамерлан Мусаев об экс-нутрициологе Роналду в ЦСКА: «Есть игроки, которые быстро устают – он им ставит свекольный сок для энергии, когда жарко, дает таблеточки. Из столовой исключил «грязные» продукты»
11сегодня, 12:40
Лига чемпионов. 1-й квалификационный раунд. «Динамо» Минск сыграет с «Лудогорцем», «Кайрат» – с «Олимпией», «Ноа» – с «Будучностью», «Иберия 1999» против «Мальме»
5сегодня, 12:17
Мареска перед «Флуминенсе»: «У бразильских клубов мне очевидны два момента – это мастерство и энергичность, которая есть у них и нет у нас»
7сегодня, 11:59