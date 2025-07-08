Артем Дзюба: «Поле в «Лужниках» мне не понравилось, жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я»
Артем Дзюба раскритиковал газон «Лужников».
«Поле в «Лужниках» мне не понравилось. Жесткое, как будто искусственное. Стало хуже по сравнению с тем, когда играл я», – сказал нападающий «Акрона».
5 июля 36-летний Дзюба принял участие в гала-матче в рамках Дня Московского спорта.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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