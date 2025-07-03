«Мир футбола стал беднее». УЕФА, «Реал», «Барса», «ПСЖ», «Милан», «Интер», «МЮ», «Сити», «Спортинг», «Порту» и другие клубы выразили соболезнования в связи со смертью Жоты

УЕФА и клубы выразили соболезнования в связи со смертью Диогу Жоты и его брата.

Форвард «Ливерпуля» и сборной Португалии и его младший брат Андре Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй португальской лиги, погибли в ДТП в Испании. Сообщалось, что автомобиль Жоты вылетел с дороги при обгоне из-за лопнувшей шины и загорелся.

«От имени европейского футбольного сообщества мы глубоко опечалены известием о трагической гибели игрока сборной Португалии и «Ливерпуля » Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Наши мысли с их семьями, друзьями, товарищами по команде и всеми, кого коснулась эта душераздирающая потеря», – говорится в сообщении УЕФА .

«Мир футбола стал беднее. Искренние соболезнования всей семье в это трудное время», – говорится в заявлении «Спортинга ».

«Мы убиты горем. Диогу обожали наши болельщики, его любили товарищи по команде и все, кто работал с ним во время его пребывания в «Вулверхэмптоне ». Воспоминания, которые он оставил, никогда не будут забыты», – сообщила пресс-служба «Вулвс», где Жота играл с 2017 по 2020 год.

«Атлетико» потрясен трагическими новостями о кончине бывшего игрока клуба Диогу Жоты и его брата Андре. Наши самые искренние соболезнования его семье и близким», – говорится в заявлении мадридского клуба.

«Порту» в трауре. С шоком и глубоким сожалением выражаем соболезнования семье и друзьям Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, который обучался в нашей академии. Покойтесь с миром», – сказано в сообщении «Порту».

Также свои соболезнования выразили «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Барселона», «ПСЖ», «Милан», «Интер», «Наполи» и другие клубы и футбольные федерации.