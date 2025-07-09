«Арсенал» предложил 50 млн фунтов с учетом бонусов за Мадуэке. «Челси» хочет больше

«Челси» не устраивает предложение «Арсенала» по Нони Мадуэке.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» попытались купить вингера примерно за 50 млн фунтов с учетом бонусов. «Синие» хотят, чтобы фиксированная часть превышала 50 млн фунтов. В качестве ориентира называется предстоящий переход Энтони Эланги в «Ньюкасл » за 55 млн фунтов.

Переговоры между «Арсеналом » и «Челси » продолжаются.