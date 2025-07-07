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Эланга перейдет в «Ньюкасл» из «Ноттингема» за 55 млн фунтов

Энтони Эланга переходит в «Ньюкасл».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ноттингем Форест» принял предложение на сумму 55 млн фунтов. С 23-летним полузащитником уже согласован долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Энтони Эланга забил 6 голов и сделал 11 передач в 38 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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