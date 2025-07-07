Эланга перейдет в «Ньюкасл» из «Ноттингема» за 55 млн фунтов
Энтони Эланга переходит в «Ньюкасл».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Ноттингем Форест» принял предложение на сумму 55 млн фунтов. С 23-летним полузащитником уже согласован долгосрочный контракт.
В прошлом сезоне Энтони Эланга забил 6 голов и сделал 11 передач в 38 матчах АПЛ. Его подробную статистику можно найти здесь.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35606 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости