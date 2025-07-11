Дмитрий Егоров: «Если «Торпедо» подкупило 12 судей, то почему клуб оставили в ФНЛ? В РПЛ так заходить не очень, а там – норм»
Дмитрий Егоров высказался о попадании «Оренбурга» в Мир РПЛ.
«Рокировка «Торпедо» – «Оренбург» сделана. «Урал» не получил ничего.
Удивляет одно: если «Торпедо» подкупило 12 судей, то почему клуб оставили в ФНЛ?
То есть, вы как бы подкупили, в РПЛ так заходить не очень, а в ФНЛ поиграть – норм, самый раз. Как так-то?» – написал президент «БроукБойз».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости