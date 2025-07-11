Дмитрий Егоров высказался о попадании «Оренбурга» в Мир РПЛ.

«Рокировка «Торпедо » – «Оренбург » сделана. «Урал» не получил ничего.

Удивляет одно: если «Торпедо» подкупило 12 судей, то почему клуб оставили в ФНЛ ?

То есть, вы как бы подкупили, в РПЛ так заходить не очень, а в ФНЛ поиграть – норм, самый раз. Как так-то?» – написал президент «БроукБойз ».