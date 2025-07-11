«Торпедо» – третий фаворит на победу в Первой лиге в следующем сезоне. Клуб исключили из РПЛ

Букмекеры начали принимать ставки на итоги следующего сезона для «Торпедо».

Московский клуб из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге. Его место Премьер-лиге по решению исполком РФС занял «Оренбург».

«Торпедо» – третий фаворит на победу в Первой лиге с коэффициентом 3.50. Только «Факел» (2.80) и «Урал» (2.90) котируются выше.

Ранее РФС оставил возможность черно-белым заявиться в ФНЛ или в турнир рангом ниже при желании нового руководства клуба. По данным «Матч ТВ», «Торпедо» сделало выбор в пользу Первой лиги, планируя заявить «Арену Химки» в качестве домашнего стадиона.

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