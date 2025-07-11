Бэйл назвал Дембеле фаворитом «Золотого мяча»: «Трудно перебить победу в ЛЧ и внутренний требл. Он преобразил «ПСЖ»

Гарет Бэйл считает Усмана Дембеле фаворитом «Золотого мяча».

«Да, я так считаю. Думаю, нужно также смотреть на то, что выиграли команды. Все, конечно, говорят об индивидуальных достижениях, но если ты выигрываешь такие трофеи, как Лига чемпионов, внутренний требл, если еще и клубный чемпионат мира, то это трудно перебить.

Он не только провел потрясающий сезон, но и преобразил свою команду, что вылилось в трофеи. На мой взгляд, он – явный фаворит», – сказал бывший вингер «Реала».

В воскресенье «ПСЖ » сыграет с «Челси» в финале клубного чемпионата мира.