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Бэйл назвал Дембеле фаворитом «Золотого мяча»: «Трудно перебить победу в ЛЧ и внутренний требл. Он преобразил «ПСЖ»

Гарет Бэйл считает Усмана Дембеле фаворитом «Золотого мяча».

«Да, я так считаю. Думаю, нужно также смотреть на то, что выиграли команды. Все, конечно, говорят об индивидуальных достижениях, но если ты выигрываешь такие трофеи, как Лига чемпионов, внутренний требл, если еще и клубный чемпионат мира, то это трудно перебить. 

Он не только провел потрясающий сезон, но и преобразил свою команду, что вылилось в трофеи. На мой взгляд, он – явный фаворит», – сказал бывший вингер «Реала». 

В воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Челси» в финале клубного чемпионата мира. 

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ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
logoЗолотой мяч
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
logoГарет Бэйл
logoУсман Дембеле
logoЛига чемпионов УЕФА
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