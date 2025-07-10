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Фердинанд о «ПСЖ»: «Дембеле теперь важнее Мбаппе, Энрике превратил его в суперзвезду! Усман преодолел эго и станет примером для молодых игроков, если получит «Золотой мяч»

Рио Фердинанд считает, что Усман Дембеле стал значимее для «ПСЖ», чем Мбаппе.

Накануне парижане разгромили «Реал» (4:0), за который теперь выступает Килиан Мбаппе, в полуфинале клубного чемпионата мира. Дембеле отметился в матче голом и ассистом.

«Надо отдать должное Луису Энрике… Он превратил Дембеле из игрока с потенциалом в суперзвезду! Заставить игроков элитного уровня, которые всегда считались лучшими во всех своих командах, от детских до взрослых, работать так, будто от этого зависит их жизнь, – само по себе гениально.

Представьте, если бы Мбаппе остался и сделал это? Дембеле теперь важнее Килиана… Его работоспособность и умение адаптироваться вывели его на новый уровень.

Отличный менеджмент, мистер Энрике. Когда эго не желает идти на компромиссы, его обойдет эго, которое умеет прислушиваться… Это факты!

Дембеле сейчас ждет возможности прессинговать, будто стартует в забеге на уровне Усэйна Болта. Это изменило его карьеру и стало бы примером для молодых игроков, если бы он стал обладателем «Золотого мяча», – написал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» в соцсети.

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Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Рио Фердинанда
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