Тарханов о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Разочарован. «Урал» должен играть по всем условиям. Нужно было хотя бы провести стыковой матч»
Александр Тарханов разочарован решением оставить «Оренбург» в Мир РПЛ.
«Оренбург» заменил «Торпедо», исключенный из числа участников за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.
«Конечно, я разочарован решением о возвращении «Оренбурга» в РПЛ. Нужно было хотя бы провести стыковой матч между «Уралом» и «Оренбургом», где победитель получил бы место в РПЛ.
Считаю, что по всем условиям «Урал» должен играть в Премьер-лиге, ведь «Оренбург» вылетел оттуда, а уральцы играли в стыках. Условия для проведения футбольных матчей в Екатеринбурге вне конкуренции и намного лучше, чем в Оренбурге», – сказал бывший главный тренер «Урала».
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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