Тарханов о возвращении «Оренбурга» в РПЛ: «Разочарован. «Урал» должен играть по всем условиям. Нужно было хотя бы провести стыковой матч»

Александр Тарханов разочарован решением оставить «Оренбург» в Мир РПЛ.

«Оренбург» заменил «Торпедо », исключенный из числа участников за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге.

«Конечно, я разочарован решением о возвращении «Оренбурга » в РПЛ. Нужно было хотя бы провести стыковой матч между «Уралом » и «Оренбургом», где победитель получил бы место в РПЛ .

Считаю, что по всем условиям «Урал» должен играть в Премьер-лиге, ведь «Оренбург» вылетел оттуда, а уральцы играли в стыках. Условия для проведения футбольных матчей в Екатеринбурге вне конкуренции и намного лучше, чем в Оренбурге», – сказал бывший главный тренер «Урала».