Алаев об «Оренбурге» в РПЛ: «Главное – соблюдение спортивного принципа. Начинать сезон с 15 участниками было бы несправедливо – это общая позиция клубов»

Александр Алаев высказался о решении по замене «Торпедо», исключенного из РПЛ.

Вчера КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей».

Сегодня бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав участников Мир РПЛ. «Торпедо » будет играть в Первой лиге.

«Главное – соблюдение спортивного принципа даже в крайне сложных обстоятельствах. Начинать сезон с 15 клубами-участниками было бы несправедливо и иррационально, такой формат оказывал бы негативное влияние на календарь и структуру сезона. Это общая позиция клубов и всей футбольной пирамиды России.

Поэтому бюро Исполкома РФС в кратчайшие сроки приняло решение с учетом множества обстоятельств.

Прежде «Оренбург» получил необходимую для участия в РПЛ лицензию, имеет богатый опыт выступлений в Лиге, знаком со всеми стандартами и требованиями, поэтому, несмотря на кратчайшие сроки до старта чемпионата, мы уверены в качественной организации матчей «Оренбурга » и сезона в целом.

Состав участников определен, теперь мы все очень ждем начала чемпионата и настоящего футбола, по которому все успели соскучиться», – сказал президент РПЛ.