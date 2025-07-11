«Оренбург» появился в линиях букмекеров на итоги РПЛ. Клуб – один из главных претендентов на вылет
Букмекеры начали принимать ставки на результаты «Оренбурга» в следующем сезоне РПЛ.
Ранее КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников предстоящего сезона РПЛ за «попытку организации договорных матчей» в Первой лиге. Его место Премьер-лиге по решению исполком РФС занял «Оренбург».
Букмекеры БЕТСИТИ дает коэффициент 2500.00 на чемпионство «Оренбурга». Это самый низкий коэффициент на титул наряду с «Акроном», «Балтикой», «Динамо» Мх и «Пари НН».
«Оренбург» напрямую вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25, заняв 15-е место в таблице.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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