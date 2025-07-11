«Наполи» требует у «Галатасарая» банковских гарантий оплаты 75 млн евро за Осимхена в течение 5 лет

«Наполи» требует у «Галатасарая» банковских гарантий по трансферу Виктора Осимхена.

Турецкий клуб согласился активировать отступные за 26-летнего форварда сборной Нигерии в размере 75 млн евро, предложив выплатить сумму в течение 5 лет.

Как утверждает журналист Альфредо Педулла, в настоящее время стороны, включая представителя Осимхена , ведут переговоры, чтобы прийти к согласию. Сам футболист хочет играть только за «Галатасарай».

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал , что переговоры были прекращены, поскольку «Галатасарай » не смог предоставить банковских гарантий.

Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды в прошлом сезоне. В 30 матчах чемпионата Турции он забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Подробнее статистика нападающего – здесь .