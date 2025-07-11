«Наполи» требует у «Галатасарая» банковских гарантий оплаты 75 млн евро за Осимхена в течение 5 лет
«Наполи» требует у «Галатасарая» банковских гарантий по трансферу Виктора Осимхена.
Турецкий клуб согласился активировать отступные за 26-летнего форварда сборной Нигерии в размере 75 млн евро, предложив выплатить сумму в течение 5 лет.
Как утверждает журналист Альфредо Педулла, в настоящее время стороны, включая представителя Осимхена, ведут переговоры, чтобы прийти к согласию. Сам футболист хочет играть только за «Галатасарай».
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что переговоры были прекращены, поскольку «Галатасарай» не смог предоставить банковских гарантий.
Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды в прошлом сезоне. В 30 матчах чемпионата Турции он забил 26 голов и отдал 5 результативных передач. Подробнее статистика нападающего – здесь.
Кто должен заменить «Торпедо»?12584 голоса
«Оренбург»
Кто-то другой
Нужно провести отдельный турнир
Никто
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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