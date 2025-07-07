«Галатасарай» предложил 50+5 млн евро за Осимхена, «Наполи» хочет больше. Форвард уже согласовал с турецким клубом 3-летний контракт

«Галатасарай» сделал первое предложение «Наполи» по Виктору Осимхену.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, турецкий клуб предложил за форварда 50+5 млн евро, но неаполитанцы требуют большую сумму. При этом Осимхен уже согласовал контракт с «Галатасараем » на срок до 2028 года.

Также сообщается, что в подписании нигерийца по-прежнему заинтересован «Аль-Хилаль », готовый заплатить за футболиста 75 млн евро, но Осимхен не дал согласия на переход.

Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды в минувшем сезоне – в 30 матчах чемпионата Турции он отметился 26 голами и 5 ассистами. Статистику 26-летнего нападающего можно найти здесь .