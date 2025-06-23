«Аль-Хилаль» предлагает Осимхену 160 млн евро за 4 года. «Ливерпуль», «Ювентус» и «Галатасарай» отпадают

Виктор Осимхен может войти в число самых высокооплачиваемых футболистов мира.

По данным Corriere dello Sport, нигерийца не будет ни в «Ливерпуле », ни в «Ювентусе », ни в «Галатасарае». Вероятность его перехода в «Аль-Хилаль » растет.

Саудовский клуб предложил форварду «Наполи » 40 млн евро в год и контракт на три года с опцией продления еще на один.То есть за четыре года он может заработать в Саудовской Аравии 160 млн.

Неаполитанцы надеются, что ближневосточная команда также выплатит отступные за нападающего – 75 млн евро.

Осимхен провел последний сезон в «Галатасарае » и забил 26 голов в лиге Турции – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .