«Аль-Хилаль» предлагает Осимхену 160 млн евро за 4 года. «Ливерпуль», «Ювентус» и «Галатасарай» отпадают
Виктор Осимхен может войти в число самых высокооплачиваемых футболистов мира.
По данным Corriere dello Sport, нигерийца не будет ни в «Ливерпуле», ни в «Ювентусе», ни в «Галатасарае». Вероятность его перехода в «Аль-Хилаль» растет.
Саудовский клуб предложил форварду «Наполи» 40 млн евро в год и контракт на три года с опцией продления еще на один.То есть за четыре года он может заработать в Саудовской Аравии 160 млн.
Неаполитанцы надеются, что ближневосточная команда также выплатит отступные за нападающего – 75 млн евро.
Осимхен провел последний сезон в «Галатасарае» и забил 26 голов в лиге Турции – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Corriere dello Sport
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