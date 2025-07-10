Заседание исполкома РФС по замене «Торпедо» в РПЛ пройдет в пятницу в заочном режиме

Клуб, который заменит «Торпедо» в Мир РПЛ, будет определен 11 июля.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерию Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

По данным «Матч ТВ», заседание бюро исполкома РФС, на котором будет определен 16‑й участник РПЛ в сезоне‑2025/26, пройдет в пятницу, 11 июля.

Заседание бюро исполкома состоится в первой половине дня и пройдет в заочном режиме.

Старт нового розыгрыша чемпионата России запланирован на 18 июля.

Алаев о замене «Торпедо» в РПЛ: «Решение будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами»