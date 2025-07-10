Адвокат Добровинский об исключении «Торпедо» из РПЛ: «Чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе? Идти в CAS или не идти, распускать «Торпедо» или нет – личное дело Соболева»

Адвокат Александр Добровинский высказался о будущем «Торпедо».

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон. Также клуб оштрафован на 5 млн рублей. Бывшему директору «Торпедо» Валерия Скородумову запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность сроком на 10 лет, совладельцу клуба Леониду Соболеву – на 5 лет.

Ранее сообщалось , что вместо «Торпедо» в РПЛ сыграет «Оренбург », вылетевший в Первую лигу по итогам прошедшего сезона.

«Я считаю, что это неправильно, но чего не сделаешь ради «Оренбурга» в нашем футболе?

Что касается наших дальнейших шагов, то, естественно, мы все расскажем Леониду Соболеву, когда я или мой коллега будем у него. И он уже должен принимать решение: идти в CAS или не идти, распускать «Торпедо» или нет. Это его личное дело, его деньги, его трагедия», – сказал юрист, представляющий интересы Соболева.

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место Первой лиге и напрямую вышли в высший дивизион.

Впоследствии в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву и других арбитров за принятие решений в пользу «Торпедо ».