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Алаев о замене «Торпедо» в РПЛ: «Решение будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами»

Александр Алаев ответил на вопрос о замене «Торпедо», исключенного из Мир РПЛ.

Сегодня КДК РФС принял решение исключить московскую команду из числа участников Мир РПЛ на следующий сезон «за попытку организации договорных матчей». Также клуб оштрафован на 5 млн рублей.

«Понимаю, что в данный момент всех волнует судьба освободившегося места в списке участников сезона Российской премьер-лиги.

Решение на этот счет будет принято исполкомом РФС в соответствии с уставными документами, лига готова незамедлительно оказать исполкому любую необходимую помощь», – заявил президент РПЛ.

Алаев об исключении «Торпедо» из РПЛ: «КДК принял жесткое, но справедливое решение. Тот, кто нарушил базовые принципы футбола как честной игры, не может остаться безнаказанным»

Кто должен заменить «Торпедо»?6603 голоса
«Оренбург»Оренбург
Кто-то другойГригорий Иванов
Нужно провести отдельный турнирПервая лига
Никтопремьер-лига Россия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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