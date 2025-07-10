Алонсо о Родриго в запасе против «ПСЖ»: «Игровое решение. «Реалу» нужен был другой футболист»
Хаби Алонсо объяснил, почему Родриго остался в запасе на матч КЧМ с «ПСЖ» (0:4).
«То, что он опять не вышел на поле – это игровое решение. В данной ситуации нам нужен был другой футболист.
Во время турнира никаких решений о его будущем принято не было, да и мы не так часто ротировали состав», – сказал тренер «Реала».
Во время клубного ЧМ Родриго лишь раз вышел в старте – против «Аль-Хилаля» (1:1). Дважды вингер выходил на замену и три раза оставался на скамейке.
Сообщалось, что «Арсенал» готов потратить на Родриго более 90 млн евро.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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