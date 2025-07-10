Куртуа про 0:4 с «ПСЖ»: «Иногда такой удар помогает прибавлять, из него можно вынести урок. «Реал» все время опаздывал»

Тибо Куртуа отреагировал на разгромное поражение от «ПСЖ» в полуфинале КЧМ.

«Реал» уступил парижанам (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира.

О матче

«Они всегда так начинают, они очень мощны. Нам нужно было следовать плану тренера.

Они хотели играть. Они отлично чувствовали свободного игрока под давлением, особенно в первом тайме. Во втором, когда они ослабили давление, все пошло лучше. Два гола немного предрешили исход игры.

Это тяжелое поражение, но из него можно вынести урок. Иногда такой удар помогает продолжать корректировать игру, прибавлять в ней. Они выиграли Лигу чемпионов и сейчас выступают очень хорошо».

О том, что не сработало

«На мой взгляд, мы все время немного опаздывали. Все были не на своих позициях, и именно так они тебя обыгрывают. Они бегут вперед, и приходится разворачиваться. Мы не были рядом с ними. Тяжело, когда вы рассредоточены на поле, а они играют таким образом».

О возвращении Милитао и Карвахаля

«Мы очень рады за них обоих. Они смогли вернуться, это хорошо для них и для нового сезона. Здорово снова почувствовать себя в команде.

И в то же время жаль Лукаса [Васкеса] и Луку [Модрича], они оба – легенды. [Модрич] всегда уходит с поля под овации. Нам будет его не хватать», – сказал вратарь «Реала» в интервью DAZN .