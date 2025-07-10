У Мбаппе 1 удар в створ, 12 точных передач и 1 фол в полуфинале КЧМ против «ПСЖ»
Килиан Мбаппе нанес 1 удар в створ в матче с «ПСЖ».
«Реал» уступил парижанам (0:4) в полуфинале клубного чемпионата мира и вылетел с турнира.
Marca представила статистику французского нападающего, который провел на поле весь матч. Мбаппе нанес 4 удара за матч, один из них пришелся в створ ворот. Из 15 передач Килиана 12 были точными. Также форвард один раз нарушил правила.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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