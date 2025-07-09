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«Оренбург» заменит «Торпедо» в РПЛ-2025/26. Московский клуб почти наверняка исключат из лиги («СЭ»)

«Оренбург» заменит «Торпедо» в Мир РПЛ в случае исключения.

Ранее в отношении совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова было возбуждено уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу «Торпедо».

По итогам сезона‑2024/25 автозаводцы заняли 2-е место в Мелбет Первой лиге и напрямую вышли в Мир РПЛ. Сообщалось, что из-за скандала клуб могут дисквалифицировать – КДК РФС рассмотрит дело 10 июля.

По информации «Спорт-Экспресса», по итогам дела «Торпедо» с большой долей вероятности будет исключен из РПЛ. Вместо московского клуба в высшем дивизионе сыграет «Оренбург» – утверждается, что вопрос практически решен.

«Оренбург» напрямую вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25, заняв 15-е место в таблице.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?6886 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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