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  • «Винисиус, Рафинья, Родриго и их достижения в Европе – примеры для бразильцев. Я постараюсь как можно быстрее адаптироваться, когда приеду». Эстевао о переходе в «Челси»
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«Винисиус, Рафинья, Родриго и их достижения в Европе – примеры для бразильцев. Я постараюсь как можно быстрее адаптироваться, когда приеду». Эстевао о переходе в «Челси»

Эстевао назвал соотечественников, с которых берут пример молодые бразильцы.

– Является ли Винисиус ориентиром для молодых бразильцев, приезжающих в Европу?

– Да, но не только Вини, но и Рафинья и Родриго являются нашими примерами со всем, чего они достигли в Европе.

– Может ли пример Эндрика, который еще не проявил себя в «Реале», оказать на тебя давление в связи с дебютом в Европе? Качества никогда не бывает достаточно, и Родриго тоже не блистал..

– Я думаю, что это не влияет на меня. Все зависит от клуба, от города и лиги, в которой я буду играть, и в первую очередь от характеристик каждого игрока.

Когда я приеду в Европу, я постараюсь как можно быстрее адаптироваться к игре, – сказал 18-летний нападающий «Челси», выступающий за «Палмейрас».

«Неймар оказал на меня наибольшее влияние – он был невероятен в «Барселоне». Роналдиньо делал невероятные вещи в «Барсе» и «Милане». Эстевао о бразильских игроках

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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