Информация о возможном переходе Родриго в «Аль-Наср» не соответствует действительности (Фабрицио Романо)
Родриго не входит в сферу интересов «Аль-Насра».
Ранее появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии связался с окружением футболиста «Реала».
Однако журналист Фабрицио Романо сообщил, что информация не соответствуют действительности.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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