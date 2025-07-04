«Арсенал» готов потратить больше 90 млн евро на Родриго. Вингер не хочет обсуждать переход до конца клубного ЧМ и примет решение после беседы с Алонсо (As)
В субботу мадридский клуб встретится с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале турнира.
По сведениям As, Родриго попросил приостановить любые контакты с «Арсеналом» до завершения чемпионата мира среди клубов – он хочет полностью сосредоточиться на турнире.
Таким образом, трансфер не будет оформлен до августа. После турнира состоится разговор Родриго с главным тренером «Реала» Хаби Алонсо. Если тренер сообщит бразильцу, что не рассчитывает на него, Родриго не станет препятствовать переходу – при условии, что ему позволят самому выбрать новый клуб.
Если вингер все-таки решит покинуть «Реал», «Арсенал» готов пойти на масштабные вложения, чтобы убедить его. Речь идет о сумме, которая может превысить 90 миллионов евро – лондонский клуб намерен сделать его самым дорогим трансфером лета.
В минувшем сезоне Ла Лиги Родриго провел 30 матчей, отметившись 6 голами и 5 ассистами. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.