«Аль-Наср» связался с окружением Родриго – игрока его профиля рекомендовал Роналду. Вингер «Реала» в случае ухода отдаст приоритет клубам АПЛ (Саша Тавольери)

«Аль-Наср» пытается подписать Родриго.

По информации журналиста Саши Тавольери, клуб из Саудовской Аравии установил первые контакты с окружением вингера «Реала». «Аль-Наср » намерен подписать еще одного звездного игрока и «практически не ограничен» в бюджете на трансферы этим летом. Также сообщается, что приобрести игрока профиля Родриго клубу рекомендовал Криштиану Роналду .

Отмечается, что на данный момент Родриго не думает о переезде в Саудовскую Аравию и в случае ухода из нынешней команды отдаст приоритет клубам АПЛ. При этом бразилец уверен, что сможет получить больше игрового времени в «Реале » под руководством Хаби Алонсо.

Ранее сообщалось , что вингер также интересен «Арсеналу».